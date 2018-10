Woonwagenfamilie kraakt lege standplaatsen in Heesch

Meer standplaatsen

Sinds de Woonwagenwet werd afgeschaft (1999) en gemeenten verantwoordelijk voor de standplaatsen zijn, is het bergafwaarts gegaan met het aantal standplaatsen. Zodra een woonwagenbewoner overleed of verhuisde, werden standplaatsen opgeheven of met betonblokken geblokkeerd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs gemeenten aangespoord juist weer meer standplaatsen te maken. Het is geen wet- of regelgeving, gemeenten kunnen haar boodschap naast zich neerleggen.