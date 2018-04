Zeer grote brand in diervoederfabriek in Loosbroek, brand onder controle

updateLOOSBROEK - In de Dorpsstraat in Loosbroek is in de nacht van zondag op maandag even voor 04.00 uur een zeer grote uitslaande brand ontstaan in bedrijfshallen van een diervoederfabriek Vobra Special Petfoods.

Brandweerkorpsen uit de hele omgeving zijn met diverse voertuigen ter plaatse. Korpsen uit Erp, Schaijk, Oss, Veghel, Heeswijk, Schijndel, Uden, Nistelrode, Berlicum, Heesch en Rosmalen zijn aanwezig.

Rond 06.00 uur had de brandweer de brand onder controle. De naast de fabriek gelegen woning is veiliggesteld.

Een naastgelegen pand van staalbouwbedrijf Van Lieshout Constructies wordt continu natgespoten om te voorkomen dat het vuur overslaat. De brandweer gaat ervanuit dat ze het pand kunnen redden.

De toegang tot de Dorpsstraat is afgesloten doordat een brandslang over de weg ligt.

Knal

De buurvrouw werd wakker van een knal en 'zag niets dan vuur'. Terwijl haar man de brandweer alarmeerde, ging zij naar de eigenaar van de fabriek, Gerard van Krieken, die samen met zijn vrouw pal naast het pand woont. Het echtpaar bleek echter al veilig buiten te staan.

Hun schoonzoon, Bert Vermeltfoort, was snel na de brand bij het huis van zijn schoonouders. ,,Mijn schoonvader ziet zijn levenswerk in vlammen opgaan'', aldus Vermeltfoort, die zegt dat Van Krieken zelf rustig is, maar dat bij de rest van de familie de emoties hoog oplopen.

Volgens Vermeltfoort, die ook in het bedrijf werkzaam is, hebben zijn schoonouders meteen na het ontdekken van de brand enkele nuttige en waardevolle spullen uit de woning kunnen meenemen. Het echtpaar is opgevangen door de buren.

Bliksem

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Blikseminslag zou gezien de knal de oorzaak kunnen zijn, maar volgens de brandweer is het nog te vroeg om daar met zekerheid iets over te kunnen zeggen.

Er is sprake van rookontwikkeling, maar omdat er weinig wind staat gaat de rook recht omhoog en is er weinig gevaar voor de gezondheid.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel is er ambulancepersoneel aanwezig om mensen gerust te stellen.

Vobra

Het hoofdkantoor van Vobra Special Petfoods, specialist in honden- en kattenvoer, is gevestigd in Veghel, maar oprichter Piet van Krieken begon het bedrijf in 1932 aan de Dorpsstraat in Loosbroek. In de fabriek in Loosbroek worden nog steeds kleinere verpakkingen honden- en kattenvoer geproduceerd.

