Zwembad Wildhorst zonder fiat verbouwd tot fraaie feestzaal

HEESWIJK - Het oude zwembad bij De Wildhorst is verbouwd tot feestzaal. Een bijpassende vergunning wil de gemeente Bernheze echter nog niet geven.

Een conflict dreigt over het voormalige zwembad aan de Meerweg in Heeswijk-Dinther. Niet alleen weigerde het Bernhezer gemeentebestuur deze week officieel om goed te keuren hoe het bad verbouwd is tot feestzaal. Tevens droeg het college aan eigenaar en exploitant op om binnen drie maanden de geluidsisolatie en de parkeergelegenheid te verbeteren. ,,Als dat niet gebeurt, moeten wij gaan optreden'', kondigt wethouder Peter van Boekel aan.

,,Ik vind dit heel vreemd'', reageert Jan van de Vorle, sinds 2006 eigenaar van het pand. Volgens hem moet hij met dezelfde gemeente in overleg over extra parkeerplaatsen of betere geluidsisolatie: ,,Er lekt geluid weg op de plaats waar vroeger de glijbaan naar buiten stak. Dat kan ik oplossen met extra platen, maar dat mag nu niet door de bouwstop.''

Het zwembad naast recreatiepark De Wildhorst werd vorig jaar zomer gesloten nadat het dak bij inspectie niet veilig was gebleken. Vervolgens werd het bassin gedempt en verbouwd tot feestzaal. Zo ontstond extra ruimte voor Royal Events Palace, het partycentrum dat al actief was in de oude zaal naast het bad.

Voor deze verandering was echter geen fiat gevraagd. De gemeente ontdekte het en moest bekijken of de situatie alsnog te vergunnen is. Daarbij kwam het tekort aan isolatie aan het licht.