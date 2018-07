Zwemjuf stopt na 24 jaar: 'Al doet een kind er vijf jaar over, als het dan lukt is dat prachtig'

Update Vandalen richten voor 40.000 euro schade aan bij zwembad 't Kuipke in Heesch

6 juli HEESCH - De vijf vandalen die donderdagavond huishielden bij openluchtzwembad 't Kuipke in Heesch hebben naar schatting voor 40.000 euro schade aangericht. Dat zit 'm vooral in het zogeheten solardek dat na sluitingstijd over het zwembad wordt geschoven. Dat is door de vandalen compleet vernield.