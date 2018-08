10 jaar cel geëist tegen oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto

Volgens de officier maakt de Bergenaar zich schuldig aan 'crimineel kannibalisme' en is hij een 'dwingende man die niet terugdeinst voor dreigen met geweld en toepassen ervan'. ,,Otto moet worden beschouwd als een beroepscrimineel, die zich jaren schuldig gemaakt aan witwassen." Met de mishandelingen en de afpersingen is volgens haar 'alleen een lange gevangenisstraf op zijn plaats'. Daarmee eiste de officier tien jaar cel. Daar gaat nog wel het voorarrest van af: dat bedroeg 629 dagen.

Witwasmachine

Het is de derde dag in vijf dagen durende megaproces tegen Otto. Hij zou de opdracht hebben gegeven een brand te stichten in het huis van Jack J. in 2012. Tevens zou hij er voor hebben gezorgd dat er een handgranaat onder de auto van J.’s schoonvader ontplofte in datzelfde jaar.



Otto zou ook een Belgische autohandelaar hebben afgeperst, mishandeld en bedreigd. Gedreigd hebben zijn vrouw te laten verkrachten. En, zegt de officier: Otto zou tonnen aan euro's hebben witgewassen. De officier van justitie beschrijft hem als 'een grote witwasmachine'.



Tot nu toe houdt Otto vol dat hij valselijk wordt beschuldigd. Hij heeft volgens de officier verklaard dat er sprake is van een 'opzetje' van de getuigen. Met maar één doel: Otto achter de tralies krijgen.