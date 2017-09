10-jarig jongetje onwel op schoolplein in Arnhem

Liveblog Live: Irma is zwaarste Atlantische orkaan ooit

12:47 De zwaarste orkaan in jaren in het Caribisch gebied is vanochtend vroeg aangekomen bij de eerste eilanden. Orkaan Irma bereikt eerst Barbuda en trekt vervolgens langs de bovenwindse eilanden, waaronder Sint Maarten. Volg de ontwikkeling in ons liveblog.