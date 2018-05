100 arrestaties na grote politieactie: van identiteitsdief tot nepagent

De politie kreeg bij de actie steun van de marechaussee en de Duitse en Belgische politie, meldde ze vandaag. De grootschalige controles - bijvoorbeeld van identiteitsbewijzen - vonden onder meer plaats langs wegen, op het water en in treinen.



De politie arresteerde bij een controle op de A13 bijvoorbeeld een man die een blauw zwaailicht en een werkend stopbord in zijn auto had ingebouwd. Hij had ook een wapenstok, een nepvuurwapen, handboeien en een holster in zijn wagen. In woningen in Den Haag en Rotterdam werden daarnaast in totaal meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder gevonden.



Verder kon de Belastingdienst voor duizenden euro’s aan belastingschuld innen of, in plaats daarvan, auto’s in beslag nemen. Dat overkwam de bestuurder van een Porsche, die nog een schuld van 300.000 euro aan de staat open had staan. Betalen kon hij niet, waarna zijn bolide werd weggesleept.