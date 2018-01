130 kinderen in 2017 gered uit misbruiksituatie

UPDATE Automobilist die wegreed na aanrijding Eindhoven opgepakt, slachtoffer buiten levensgevaar

14:34 EINDHOVEN - Op de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk in Eindhoven is zaterdagavond rond 23.30 uur een 45-jarige fietsster aangereden door een auto. De automobilist is doorgereden na het ongeval. Zondagmiddag werd hij (29) aangehouden door de politie. Deze man, zonder geldig rijbewijs en vaste woon- of verblijfplaats, heeft zichzelf gemeld.