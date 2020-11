1300 patiënten minder, dit zijn de cijfers van een vuurwerkverbod

Streng christelij­ke school na ophef: ‘We moeten voorzich­tig zijn met homoseksue­le gevoelens’

10 november De ‘identiteitsverklaring’ die ouders tekenen voordat kinderen worden toegelaten op het Van Lodenstein College zorgt landelijk voor ophef. In de verklaring worden homoseksuele relaties afgewezen. ,,We denken dat het goed is om voorzichtig te zijn met homoseksuele gevoelens. Als je het als tiener direct expliciet uit terwijl deze seksuele oriëntatie ook op latere leeftijd nog kan wisselen, dan biedt het veiligheid een kind daar op te wijzen”, laat Willem Potter, voorzitter van het college, weten.