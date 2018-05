134 minuten vertraging op A12, ook voor vanmiddag horrorfile voorspeld

Op de A12 stond sinds 7.30 uur een file nadat een motorrijder onderuit ging ter hoogte van Nootdorp. De hulpdiensten waren ter plaatse. Over de toestand van de motorrijder is nog niets bekend. Auto's wordt aangeraden om te rijden via Leiden over de N11. ,,De file en je vertraging op de A12 zijn namelijk fors'', waarschuwt de Verkeersinformatie Dienst (VID). Vanaf Zevenhuizen kom je vast te staan over ongeveer 10 kilometer. Tegen tien uur meldt de ANWB dat de weg inmiddels weer open is, alleen door de drukte is er nog wel sprake van zo'n drie kwartier vertraging.

Horrorfile

Ook voor vanmiddag worden er forse files voorspeld. Er zijn zware onweersbuien op komst. En er is kans op flinke wateroverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Brabant, Zeeland en Limburg.

De buien verplaatsen zich maar langzaam en daardoor valt er zeer veel regen in korte tijd, zo meldt Weerplaza. De kans op wateroverlast is daardoor groot in het zuiden van het land. Het is al de tweede keer deze week dat dat deel van Nederland met flinke hoeveelheden regenwater te verstouwen krijgt.

A4