15 jaar cel en tbs geëist tegen oppas en partner voor ‘weerzinwekkend’ misbruik van zeven kinderen

met video Op het laatste moment toch doorstart voor failliete medicijnfa­briek InnoGene­rics in Leiden

De failliete medicijnfabriek InnoGenerics in Leiden maakt toch een doorstart, meldt de curator. Een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel, Ofichem Groep, neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over. Dat gebeurt twee dagen nadat de productie werd stilgelegd. Het is de bedoeling dat alle medicijnen waar klanten om vragen weer geproduceerd worden.

20 januari