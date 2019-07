15-jarige Madelief huid vol gescholden als vrijwilliger op festival Deventer: ‘Ik wees alleen op de verkeersregels’

Ze had er van tevoren best zin in, haar eerste editie Deventer op Stelten als vrijwilliger. Madelief Groot (15) uit Deventer mocht namens scoutinggroep President Steyn uit Diepenveen meehelpen bij het internationale buitentheaterfestival dat zich afspeelt in en rondom het centrum van Deventer. Ze kreeg een plekje aangewezen bij de Leeuwenbrug, het kantorencomplex vlakbij het NS-station. Het was de bedoeling dat ze fietsers erop attendeerde dat er sprake is van eenrichtingsverkeer. Eerst stonden ze daar met z'n tweeën, later in haar eentje. ,,Toen ging het mis.”