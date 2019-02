170 boswachters ruimen containerpuin op Schier voor succesvol broedseizoen

De containerramp heeft een enorme impact op de natuur, zowel op het land als in de zee. Het overgrote deel van de containers ligt namelijk op de bodem van de zee, waar ze op dit moment worden geborgen door speciale bergingsschepen. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Het hangt af van de weersomstandigheden en de locatie van de containers. Naast het drama op zee is de nasleep van de ramp ook nog steeds goed te zien op de waddeneilanden.



Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten weet dat en heeft zijn medewerkers daarom om hulp gevraagd. ,,Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel hebben gereageerd. Veel van hen zijn een dag eerder afgereisd of stonden vanmorgen om half zeven al bij de boot, ondanks het gure weer’’, zegt Van den Tweel. ,,Tijdens een eerder bezoek dit jaar aan Schiermonnikoog zag ik met eigen ogen de gevolgen van de containerramp’’, vervolgt Van den Tweel. ,,De grote voorwerpen zijn redelijk eenvoudig op te ruimen, maar veel verpakkingsmateriaal en de plastic korrels liggen nog overal.’’