177.000 reacties niet genoeg: Facebook blokkeert actie tegen verwijdering Zwarte Piet

Ministerie komt met informatie­punt voor onbedoeld zwangere vrouwen

13:12 Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en daarover steun, voorlichting en advies willen hebben, kunnen 24 uur per dag terecht bij een nieuw informatiepunt, onbedoeldzwanger.info. Het steunpunt is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), maar is wel onafhankelijk.