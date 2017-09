18 jaar cel voor aanslag op 'verkeerde' woonboot

De verdachte gaf eerder al toe dat hij een aanslag had gepleegd op de verkeerde boot. Het eigenlijke doelwit was de woonboot van een man die zijn zusje zou hebben verkracht. Dat zou negen jaar geleden zijn gebeurd, maar nooit kon worden bewezen dat deze man het zusje van G. daadwerkelijk had misbruikt. Desondanks bleef G. 'geobsedeerd'. Het OM vond gewelddadige teksten op zijn telefoon. ,,Ruud moet in de hens. Niet de woonboot. Ik maak Ruud dood. Ik heb veel zin om een pedofiel op te blazen.''



Buurtbewoners werden op 13 april 2015 opgeschrikt door een enorme knal. Toen de hulpdiensten bij de woonboot arriveerden, zagen zij een groot gat in de romp. Van de omliggende woningen waren de ruiten gesneuveld. De bewoner van de woonboot was overleden, zijn vrouw lag in coma. Toen zij ontwaakte, werd duidelijk wat er was voorgevallen en werd steeds duidelijker dat er een aanslag was gepleegd op de verkeerde boot. De vrouw hield blijvend letsel over aan de tragedie. Ze kreeg een hersenbloeding, is blind aan een oog, heeft littekens en lijdt aan voortdurend piepende oren.