2020 eindigt met somber en waterkoud weer

Ziekenhuis in Harderwijk ligt overvol en gaat op slot voor nieuwe patiënten: ‘We voelen ons machteloos’

29 december Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ligt overvol door mensen met corona. Patiënten liggen op de spoedeisende te wachten op een bed binnen de verpleegafdelingen, maar die zijn er niet. Daarom sluit het ziekenhuis de deuren per direct tot in ieder geval woensdagochtend 30 december, 10.00 uur voor nieuwe patiënten. ,,Onwerkelijk. We voelen ons machteloos”, meldt het ziekenhuis op Twitter.