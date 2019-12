23 jaar geëist tegen Gideon G. voor liquidatie crimineel Vincent Jalink

Gideon G. zou één van de uitvoerders zijn van de zoveelste extreem gewelddadige liquidatie midden in een woonwijk – samen met zijn vriend Jerello ‘Yellow’ G. Dat Jalinks zoontje bij de liquidatie was, weegt voor justitie zwaar. Ook deze moord is bovendien ‘zeer professioneel uitgevoerd’.



Dat G. eerder 7 jaar kreeg voor het voorbereiden van een liquidatie toont voor justitie dat hij ‘achteloos’ moordt, puur uit geldzucht en een hang naar status in het criminele milieu. Anderzijds moet die oudere straf meegewogen worden in de strafeis nu. Een verdachte mag niet zwaarder worden gestraft doordat twee zaken afzonderlijk van elkaar zijn behandeld.



Bedreigde getuige

Volgens verscheidene getuigen, onder wie een ‘anonieme, bedreigde getuige’ had Jalink rond een miljoen euro aangenomen van een groep vissers uit Urk of Volendam om cocaïne te regelen. Dat zou niet zijn gebeurd. Toen de cocaïne maar niet kwam, zouden de vissers via de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. een groep huurmoordenaars uit Amsterdam-Zuidoost de opdracht hebben gegeven Jalink te ontvoeren of te liquideren.



Via de voor een andere liquidatie veroordeelde Jason L. en diens voor wapenhandel en een liquidatieplan veroordeelde neef Willy F. zou de moordopdracht zijn doorgespeeld aan de uitvoerders.

Genadeschoten

Jalink parkeerde zijn Porsche Cayenne die avond rond tien uur voor zijn huis nadat hij zijn zoontje had opgehaald van zijn oma. Toen hij was uitgestapt, kwam een in het donker geklede man aanrennen. Die schoot een salvo op Jalink af. Die viel neer, waarna de schutter hem nog enkele genadeschoten gaf. Jalink stierf een dag later in het ziekenhuis aan verwondingen in hoofd, romp en borst.



Op geluidsopnamen is te horen hoe Jalink tussen de zeker twaalf schoten om hulp schreeuwt, evenals zijn zoontje. Het zoontje bonkte in paniek op de ramen om zijn broer te waarschuwen. Hij heeft kort na de moord verklaard een steen naar de schutter te hebben willen gooien, maar die richtte zijn vuurwapen op hem, waarna het zoontje ‘sorry, sorry’ riep.

Dna op petje

Van Gideon G. is dna gevonden op een petje dat na de moord is gevonden op de vluchtroute van de daders, die hun vluchtscooter verderop dumpten. Dat petje lag daar volgens justitie pas net. De pet is door een fout vernietigd, maar de sporen zijn nog beschikbaar, stelt justitie, waardoor de verdediging nog voldoende contra-expertises kan laten uitvoeren.



G. voerde verdachte gesprekken, onder meer na uitzendingen van televisieprogramma Opsporing Verzocht over de zaak. Ook was hij daags voor de liquidatie met een belangrijk deel van de groep verdachten geobserveerd bij het station Diemen-Zuid.



Uit versleutelde maar leesbaar gemaakte PGP-betichten (Pretty Good Privacy) leidt justitie af dat Jason L. en Willy F. betrokken waren bij het doorspelen van de moordopdracht. Zo ‘bespraken’ ze of ‘Vinnie nog heet is’. Acht dagen voor de moord op Jalink besprak Willy F. in een in zijn auto afgeluisterd gesprek dat Gideon G. ‘buit zou gaan maken’.

Enkelband

Op de dag van de liquidatie lijken in elk geval Willy F., Gideon G. en Jerello G. voortdurend in de buurt van Jalinks woning te zijn geweest. F. droeg vanwege een eerdere veroordeling een enkelband, waardoor zijn bewegingen goed waren te volgen. Op beelden van bewakingscamera’s zijn twee donkere mannen in donkere kleding en met petjes te zien, die steeds langs Jalinks huis lopen.



Ook komt steeds een rode Fiat 5000 in beeld, waarin Willy F. de moordplek en de vluchtwegen volgens justitie aanhoudend observeerde. Gideon G. en Jerello G. voldoen aan het signalement dat getuigen van de schutter gaven. Op een bankje langs een groenstrook in de buurt hebben getuigen twee verdachte personen gezien. Daar is een sigarettenpeuk gevonden met dna van Jerello G.



De dadergroep lijkt medio april al bezig te zijn geweest met plannen voor de moord op Jalink. In onderlinge berichten lijken verdachten zich druk te maken om het mislukken van pogingen Jalink te vermoorden.

Zwijgrecht