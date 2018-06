24-jarige man opgepakt voor ontvoering 6-jarig meisje Weert

Landelijke storing algemeen politienum­mer, bij spoed 112 bellen

11:55 Op dit moment is het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844 is onbereikbaar vanwege een landelijke storing, bevestigt de politie tegenover deze nieuwssite. ,,Het is in ieder geval een storing die in meerdere eenheden voorkomt.''