25 jongvolwassenen besmet met corona in Goes

Aardbeving met kracht van 2.8 bij Groningse plaats Loppersum

17:58 In de Groningse plaats Loppersum heeft vandaag aan het eind van de middag een beving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 2.8 op de Schaal van Richter. De laatste beving in het gebied vond begin juni plaats, bij Wirdum. Deze had een kracht van 1.9.