30 jaar Make-A-Wish en Hasna El Maroudi over de klimaatmars in De Ochtend Show to go

Conciërge in geldnood pikt rolstoel van gehandicap­te leerling op basis­school

20:57 ,,Ik dacht er alleen aan dat ik geld nodig had”, bekende een 54-jarige man uit Malden donderdag voor de Arnhemse politierechter. Hij had op 19 april verschillende diefstallen gepleegd bij het schoolplein van basisschool De Vonkenmorgen in Gendt, waaronder de rolstoel van een gehandicapte leerling. En passant had hij ook nog een skelter van school in zijn auto geladen.