300.000 fans, 522 treinen, 160 kuub afval en 15 klachten over ‘billenknijpers’: cijfers van een weekendje F1

Minister wil prijzen voor verkeers­boe­tes fors opkrikken ondanks hoge inflatie

Minister Dilan Yeşilgöz is van plan om de boetes voor veelvoorkomende verkeersboetes komend jaar met ongeveer 8,6 procent te verhogen. De bekeuringen stijgen altijd mee met de inflatie en ze is niet van plan om dit jaar een uitzondering te maken nu die uitzonderlijk hoog is uitgevallen.

16:43