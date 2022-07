300 asielzoekers sliepen vannacht niet in een bed bij aanmeldcentrum Ter Apel, honderd mensen lagen buiten

De asielzoekers konden naar een crisisnoodopvang worden gebracht, maar daar zagen zij vanaf in de hoop donderdagochtend vroeg aan de beurt te zijn. Een woordvoerder sluit niet uit dat onder de mensen die buiten sliepen ook asielzoekers waren die niet wisten dat crisisnoodopvang beschikbaar was. ,,Het was geen geordende situatie. Mensen lopen door elkaar heen en het was donker. Je weet niet of je dan iedereen bereikt met die boodschap.”