300 euro boete voor Piet-activist na doodsbedreiging Sinterklaas

Anti-Zwarte Piet-activist Michael van Zeijl heeft een boete van 300 euro gekregen omdat hij vorig jaar via Facebook opriep Sinterklaas te vermoorden tijdens de landelijke intocht in Dokkum. ,,We moeten een prijs op zijn hoofd zetten”, schreef hij toen onder meer. Sinterklaas-acteur Stefan de Walle deed daarna aangifte.

De activist van anti-racisme protestgroep De Grauwe Eeuw moest vanmiddag voor de politierechter in Utrecht komen. Van Zeijl zette de omstreden tekst vorig jaar in oktober online. Hij plaatste dit op Facebook: ,, We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is, zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood.''



Dat bericht werd onder meer opgemerkt door de gemeente Utrecht, ook stuurde iemand hem door naar Stefan de Walle, de man die Sinterklaas speelt. De acteur deed aangifte.



Volgens activist Van Zeijl ging het om een grap, hij reageerde al in oktober op iemand in een besloten Facebook-groep die vroeg hoe er een eind te maken was aan ‘dat racistische feest’. Het was iemand anders die de opmerking pas later in een openbare pro-pieten facebookgroep plaatste. Daarna sloeg onder meer de gemeente Utrecht alarm.

'Opgepakt om in cel te zitten tijdens intocht'

De politie pakte Van Zeijl twee dagen voor de intocht in Dokkum, op 18 november, op. De activist zat 5 dagen vast, dus ook tijdens de intocht. Justitie besloot hem uiteindelijk voor opruiing te vervolgen en eiste daar vrijdag een taakstraf van 120 uur voor, waarvan 40 voorwaardelijk.



Van Zeijls advocaat vroeg de rechter de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Volgens haar hebben politie en justitie de opmerking op Facebook gebruikt om haar cliënt ‘op te kunnen bergen’ tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum. ,,Voor een dergelijke verdenking wordt je normaal gesproken gewoon uitgenodigd op het politiebureau voor een verhoor. Maar de politie heeft er nu alles aan gedaan om hem zo lang mogelijk en zeker tijdens de intocht, vast te houden”, zei advocate Urbanus. Volgens haar is Van Zeijl op oneigenlijke gronden preventief vastgezet.



,,Als ze hem weg hadden willen houden bij de intocht, hadden ze hem een gebiedsverbod moeten opleggen.” Van opruiing was volgens haar ook geen sprake, want de opmerking was bedoeld voor een besloten groep. Ze wees er ook op dat de activisten zelf ook bedreigd en beledigd worden in de Sinterklaas-periode. ,,Dan horen ze dat ze terug moeten naar hun eigen land en worden ze apen genoemd."

Geen werkstraf maar boete

De rechter legde Van Zeijl uiteindelijk geen werkstraf, maar een geldboete van 300 euro op. Dat deed ze omdat ook de rechter vindt dat de activist veel te lang heeft vastgezeten. ,,Dat vind ik dermate ernstig dat dat gevolgen moet hebben voor de straf."



De intocht in Dokkum verliep overigens zonder rondspattende hersenen en botsplinters. Wel was er veel commotie omdat een groep Friezen twee bussen vol anti-piet activisten tegenhield door de snelweg bij Joure te blokkeren. De activisten waren op weg naar Dokkum voor een demonstratie. De groep die de snelweg blokkeerde, moet in oktober voor de rechter komen.

