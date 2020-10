321 vertrouwelijke gesprekken gevangenen en advocaten opgenomen

LIVE TWITTER Marengo-pro­ces hervat in zwaar beveiligde rechtbank De Bunker

10:49 In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vanochtend het liquidatieproces Marengo hervat. Het is alweer de dertiende pro-formazitting tegen een groep van zestien verdachten, van wie Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is in de rechtbank aanwezig en doet via Twitter verslag.