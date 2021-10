3700 kilo illegaal vuurwerk ontdekt in Tilburg nadat huurvrachtwagen niet was ingeleverd

Giel is woedend nadat 14-jarige buurjongen veronge­lukt op beruchte weg: ‘Hier waarschu­wen we al jaren voor’

2 oktober ,,Al jaren waarschuwen we en nu is onze buurjongen het slachtoffer”, zegt buurman Giel Dieker. Hij is woedend na het ongeluk vrijdag op de Slingerparallel bij Etten in Gelderland waarbij een 14-jarige scholier is verongelukt.