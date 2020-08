50.000 mailadressen en wachtwoorden gevonden in onderzoek naar cybercrime: verdachte opgepakt

UPDATE/VIDEO Tientallen arresta­ties na onrust in Haagse Schilders­wijk, ook rellen in Utrecht

15 augustus Voor de derde nacht op rij is het onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk. De politie had voor een deel van de wijk een noodbevel uitgevaardigd, maar niet iedereen hield zich daar aan. Tientallen jongeren werden opgepakt. Ook in de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het onrustig. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. 18 relschoppers werden aangehouden.