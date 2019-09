500 man duiken in de gracht voor Maarten

Jorissen zal het zwemevenement vanaf de kant volgen. Maar niet passief, zegt hij stellig. Demonstratief tikt hij met zijn neus op zijn horloge, gevolgd door twee klapjes op de zijkant van zijn rolstoel. Daarmee zet hij ‘het dopingstandje’, oftewel de elektrische ondersteuning van zijn hulpmiddel uit. ,,Als er zoveel mensen voor mij in de gracht liggen, wil ik op eigen kracht de hele route meerollen langs de kant.”



Jorissen heeft ‘gewoon pech’ gehad, vindt hij zelf. ,,Twee weken voor mijn ongeluk ben ik met zestien vrienden naar Indonesië geweest. Iedereen huurde daar een scooter, behalve ik. Ik vond het te gevaarlijk. Moet je nagaan..” Hij doelt op het fatale feestje in zijn studentenhuis, waar hij ’s nachts in het zwembad duikt dat hij notabene die middag zelf heeft opgebouwd in de tuin. Hij klapt daar met zijn hoofd tegen de wand en breekt zijn nek. ,,Ik ben niet medisch onderlegd, maar ik voelde gelijk dat het een dwarslaesie was. Ik moet rustig blijven, dacht ik.”



In het ziekenhuis vraagt het personeel of hij geopereerd wil worden. ,,Ja natuurlijk. Maar is er een kans dat ik het niet ga overleven, vroeg ik. Want dat wil ik nog wat dingen tegen mijn ouders zeggen.”



Een operatieteam in het LUMC is bijna 12 uur aan het opereren. De breuk is zo lelijk dat het niet duidelijk is of Jorissen tot zijn nek verlamd zal blijven of meer functies terug zal krijgen.