5000 extra plekken nodig voor asielzoekers

Politie stuurt kunstenaar met naaktmodel weg uit bos: 'Project verwoest'

18:33 Bodypaint-artiest Amit Bar is dinsdagmiddag door de politie weggestuurd uit de Kruisbergse Bossen, in de buurt van Doetinchem, omdat hij daar het lichaam van naaktmodel Sarah aan het beschilderen was. ,,Volgens de agenten was dat schending van de eerbaarheid’’, zegt de Doetinchemse kunstenaar.