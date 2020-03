61-jarige dominee maakt corona-rap

video,,Een minuscuul virus heeft heel de mensheid in de ban. Instanties grijpen krachtig in, omdat ‘t niet anders kan.” De Haarlemse dominee Jan Mudde (61) schreef een heuse rap over het coronavirus en droeg die afgelopen zondag live voor in zijn kerk.

In vreemde tijden doe je soms vreemde dingen, glimlacht Jan Mudde, predikant van de Nederlandse gereformeerde kerk in Haarlem. Mudde zocht afgelopen week een geschikte manier om zijn gemeenteleden herderlijk toe te spreken over het coronavirus. Nadat het kabinet vrijdag strenge maatregelen afkondigde, kon zijn zondagse preek maar over één onderwerp gaan. ,,Tegelijk realiseerde ik me hoe ontoereikend zo’n preek is voor situaties als deze. Een preek is meer beschouwend, rationeel, beargumenterend. Ik zocht een manier om mensen, ook jongeren, te bereiken.”

Toen hij vrijdagochtend wakker werd, wist de dominee het: Ik ga een rap schrijven. ,,Een rap is geëngageerd, een zeer krachtig medium om een boodschap over te brengen”, stelt hij. Dus stapte hij op de kansel van de Haarlemse Wilhelminakerk en begon:

,,Een minuscuul virus – heeft heel de mensheid in de ban. Instanties grijpen krachtig in – omdat ‘t niet anders kan. Want voor je ‘t weet ligt ‘t hele land – volledig op zijn gat; Het zorgsysteem het allermeest – geen enkel mens wil dat.”

,,Economisch ging het ons – net aardig voor de wind, We voelden ons als Nederland – een happy zondagskind. Ook op de beurzen kon het – nauwelijks beter gaan. Nu zijn die hoge winsten – volledig van de baan.”

Geen straf van God

Zijn boodschap stopte Mudde in het refrein: ,,Siemoe levavchem, siemoe levavchem, Denk toch na, denk eens door – waar is het misgegaan? Siemoe levavchem, siemoe levavchem, bid en vast, wat zegt je hart? Wat moet er nu gedaan?”



Dat refrein laat volgens Mudde zien hoe hij als dominee naar het coronavirus kijkt. Niet als straf van God: ,,Hoe zou ik dat kunnen weten? Ik ben een predikant, geen profeet.” Tegelijk ziet hij de huidige situatie wel als aanleiding om dieper na te denken. ,,Je kunt het coronavirus uitsluitend technisch analyserend benaderen en zeggen: het is een virus, het is hierheen gekomen, dit moeten we doen om het te overwinnen en dan hebben we het gehad. Dat is de westerse manier van denken. De Bijbel leert verder te kijken.”



Volgens Mudde, sinds 2006 predikant in Haarlem, doet corona een appel op mensen ‘om God te zoeken en meer volgens Gods bedoeling te leven’. Om te refereren aan een stuk uit zijn rap: ,,Corona geeft ons mensen – eventjes de tijd. Om stil te staan bij wat ons drijft – wat heeft prioriteit? Om stil te staan bij het patroon – ‘t herhaalt zich telkens weer: Crisis volgt op crisis – het vraagt om ommekeer.”

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Dominee Jan Mudde uit Haarlem op de kansel van de Wilhelminakerk, vlak voordat hij zijn rap inzet. © Wilhelminakerk Haarlem

Crisis verbindt

In dat opzicht kan uit het coronavirus ook iets goeds voortkomen, meent hij. ,,Neem alle mooie initiatieven in Nederland om elkaar te helpen. Om Cruijff te citeren: ieder nadeel heb z’n voordeel. Een crisis verbindt bijna altijd.” Hij herinnert zich de vuurwerkramp in Enschede, destijds was hij in die stad predikant. ,,We gingen toen door iets anders door een lastige tijd als kerkelijke gemeente. Ineens was er die ramp. Het is een andere orde van grootte, maar het verbroederde enorm.”

Hoewel hij met zijn leeftijd al bijna tot de risicogroep behoort, is hij niet bang om zelf met corona besmet te raken. ,,De zorg die ik heb is vooral dat anderen ziek worden van mij. Mijn vrouw werkt in de gezondheidszorg en die moet overeind blijven. Daarom worden door mij alleen de hoogst noodzakelijke bezoeken gebracht.”

Geen nieuwe rap

Na zijn rap van afgelopen weekend wil Mudde komende zondag opnieuw de situatie rond het coronavirus centraal stellen in zijn dienst. Een nieuwe rap zal hij echter niet maken. ,,Dan wordt het een kunstje.” Hij speelt nu met het idee om gemeenteleden te vragen een kort videootje te maken. ,,De meeste mensen - zowel gezinnen als alleenstaanden - zitten thuis. Hoe hebben zij afgelopen week beleefd?” Sowieso zal de dienst een heel andere dynamiek kennen. ,,Een kerkdienst is een ontmoeting, erna praat je ook vaak nog drie kwartier na en drink je koffie. Zondag zal de kerk echter leeg zijn en doen we alles online.”

Volledig scherm Een gedeelte van de rap van ds Jan Mudde, Nederlands gereformeerd predikant in Haarlem. © YouTube-still/Wilhelminakerk Haarlem