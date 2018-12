7 jaar cel voor Nederlandse sekstoerist Nepal

‘Gele hesjes’ maken zich op voor betoging in Amsterdam

13:13 Na Den Haag en Maastricht gaat de Nederlandse ‘gele hesjes-beweging’ komend weekeinde demonstreren in meer grote steden. In Amsterdam is zaterdag een actie bij de Stopera, het stadhuis van de hoofdstad. Ook willen betogers de straat op in onder meer Rotterdam en, net als afgelopen weekend, in Maastricht, Groningen en Den Haag.