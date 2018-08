7-jarige jongen vermist vanaf vakantiepark in Ommen

De jongen vertrok rond een uur of vijf lopend. Zijn ouders, die op de camping staan, hebben sindsdien niets meer van hem vernomen. Even voor 20.00 uur werd de jongen vervolgens als vermist opgegeven.

Helikopter

De politie neemt de zaak hoog op, laat een woordvoerster weten. ,,We hebben het hier over een urgente vermissing.'' Vrijwel direct werd een Burgernet-bericht uitgedaan, maar tot op heden nog zonder resultaat. ,,We gaan nu kijken of we een speurhond en wellicht een helikopter naar het gebied kunnen krijgen.''