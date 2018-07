74 jaar oud, 42 jaar in de gevangenis

Beschonken man springt op buik van zijn zwangere vrouw

8 juli Een 26-jarige man is vanochtend in zijn woning in het Brabantse Steenbergen opgepakt voor het mishandelen van zijn hoogzwangere vrouw. De man zou de vrouw op de grond hebben gegooid, op haar buik hebben gesprongen en haar met zijn vuisten in het gezicht hebben geslagen.