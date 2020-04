90 procent van de basisscholen is klaar voor onderwijs op 1,5 meter: ‘Heel bijzonder hoe snel het gaat’

Maar liefst 90 procent van de basisscholen is bijna klaar of heeft zelfs al een voltooid plan liggen voor de openstelling van de scholen na de meivakantie. Dat meldt beroepsorganisatie Het Lerarencollectief op basis van een peiling onder 4000 leraren en schoolleiders. ,,Heel bijzonder hoe snel onze beroepsgroep dit voor elkaar krijgt.’’

Lesgeven in shifts, handen wassen bij binnenkomst, anderhalve meter afstand bewaren van de leerkracht, geen ouders in het schoolgebouw, geen vergaderingen en direct na school naar huis. Het is slechts een greep uit de talloze ideeën die schoolbestuurders, directeuren en leerkrachten hebben bedacht om de poorten na 11 mei weer verantwoord open te gooien. Ze hebben gebruikgemaakt van een protocol waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd. Met dat ‘handboek’ mochten scholen zelf aan de slag om te kijken hoe heropening in hun geval gaat.

Thijs Roovers van Het Lerarencollectief vindt het prijzenswaardig om te zien hoe rap de meeste scholen een weg hebben gevonden in het nieuwe normaal. ,,We moeten zien hoe het in de praktijk uitpakt, maar het toont aan hoe graag veel leerkrachten weer naar school willen.’’

Roovers erkent dat er nog aardig wat haken en ogen zijn. ,,Ik geef zelf les aan groep 7. Voor die leerlingen is de 1,5 meterregel relatief makkelijk te realiseren. Maar sta je voor een kleuterklas, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Daarom is het advies: probeer het zo goed mogelijk vol te houden. Het protocol is een goed hulpmiddel om de anderhalve meter werkbaar te maken.’’

Minister Arie Slob ziet kinderen het liefst twee hele dagen en de gebruikelijke halve woensdag naar school gaan. Dat is tevens het uitgangspunt van het protocol, omdat het zorgt voor een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er dan minder vervoersbewegingen van en naar school. Roovers begrijpt het standpunt van de minister, maar geeft ook aan dat het voor sommige scholen niet haalbaar is. ,,Als het praktisch niet uitvoerbaar is om niet in hele dagen les te geven, dan moeten scholen dit wel afstemmen met de buitenschoolse opvang’’, zegt Roovers. Wel geeft hij aan dat de meeste basisscholen leerlingen twee dagen per week naar school laten komen.

Roovers is verder kritisch over het schakelen tussen fysieke samenkomst en onderwijs op afstand. ,,De beroepsgroep heeft eerst ontzettend hard gewerkt om het online onderwijs vorm te geven. Nu werken ze zich een slag in de rondte om na 11 mei weer fysiek op school les te kunnen geven. Bij een combinatie van die twee vraag je veel van mensen. Je moet je afvragen of het verstandig is om dat te doen. We hebben immers leerkrachten die op het randje van een burn-out zitten.’’

Op de Amsterdamse basisschool waar Roovers zelf voor de klas staat, werken ze met shifts. In de ochtend krijgt een groep les, in de middag de volgende groep. ,,Ik communiceer heel duidelijk wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld dat we niet allemaal tegelijk buitenspelen en dat er lege tafeltjes tussen de leerlingen moeten zijn.’’

En hoe zit het met leerkrachten in de risicogroep? ,,Die blijven thuis’’, zegt Roovers. Hij kijkt erg uit naar de heropening van zijn school. ,,Ik vond het online onderwijs een ontzettend leuk en nieuw experiment.’’ Lachend: ,,Maar voor zowel de kwaliteit als mijn gemoedsrust is fysiek toch het allerbeste. De meeste van mijn collega’s staan te popelen om weer te beginnen, al zijn er ook leraren die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun naasten.’’