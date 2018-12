98-jarige Marga Minco krijgt P.C. Hooftprijs thuis uitgereikt

video Charmeof­fen­sief van May voor betere brexit-deal begint bij Rutte

9:39 Premier Mark Rutte ontvangt vandaag zijn Britse collega Theresa May. Er staat een werkontbijt in het Catshuis op het programma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. May gaat met met EU-lidstaten overleggen in de hoop op een betere brexit-deal.