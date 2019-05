99 procent Nederlandse jongeren zit dagelijks op hun mobiel, maar Lotte niet

Van de Nederlandse 12 tot 25 jarigen was 95 procent bijna dagelijks online, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS over 2018. Dat doen ze nu vrijwel allemaal via hun mobiel (99 procent tegen 86 procent in 2012) en steeds minder via een vaste computer (van 84 naar 63 procent). Meisjes gebruiken vaker dan jongens sociale netwerken (Facebook, Instagram): 91 versus 83 procent.

Lotte Groen (14) uit Hoorn is een uitzondering. Ze heeft geen Facebook-account, is gestopt met Instagram en laat de meeste groepsgesprekken via WhatsApp aan zich voorbij gaan. ,,Instagram vind ik ontzettend saai. Het is eigenlijk alleen maar een foto plaatsen met een tekst erbij, en dan maar hopen dat iemand reageert. WhatsApp is ook irritant, dan moet je wachten op een antwoord. De groepsapp van mijn schoolklas zit vaak vol met berichten waar je doorheen moet scrollen. Ik lees meestal alleen de laatste appjes en reageer pas als het over mij gaat. Mijn ouders en broer antwoord ik wel snel, dat kunnen belangrijke berichten zijn.”

Quote Vroeger werd ik er wel eens op aangespro­ken dat ik niet goed bereikbaar ben, maar inmiddels weten de meesten wel dat ik weinig online doe. Lotte Groen

,,Ik merk in de klas dat ik sommige gesprekken totaal niet kan volgen omdat het over dingen op social media gaat. Maar dat vind ik niet erg. Ik ken eigenlijk niemand anders die met social media omgaat zoals ik. Vroeger werd ik er wel eens op aangesproken dat ik niet goed bereikbaar ben, maar inmiddels weten de meesten wel dat ik weinig online doe. Verjaardagen en afspraken vergeet ik niet, daarvoor heb ik een kalender op mijn telefoon. Ik merk in de klas dat sommigen tijdens de les op hun mobiel zitten. Naar mijn idee scoren ze daardoor lager op toetsen.”

Als ik wel online ben, lees ik graag verhalen op de site van FanFiction. Daar schrijven mensen varianten op bestaande boeken. Ik lees daarnaast gemiddeld een boek per week, ik hou van de genres fantasy, science-fiction en mystery. Mijn record is zeven dikke boeken in twee weken, dat was in de vakantie. Ik denk dat ik meer meemaak doordat ik weinig online ben. Ik ga bijvoorbeeld vaak met mijn vader dingen doen, zoals steden bezoeken. Anderen lezen dan misschien online wat in zo’n stad gebeurt of te doen is, maar ik ben er echt bij.’’