A2 dicht door grote politieactie, één arrestatie

Rond 13.00 uur meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie dat de snelweg in beide richtingen dicht is tussen Breukelen en Maarssen. Aan de politieactie zou een lange achtervolging over de snelweg vooraf zijn gegaan. Daarbij zouden agenten hulp hebben gekregen van een helikopter.

Driebergen

Onduidelijk is nog of er een verband is met de extra beveiliging bij het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Voor de deur staan agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten aan. Ook is een politiehelikopter geland.



Opvallend is dat de politieheli bij de A27 bij Meerkerk is geland en daarna naar Driebergen is gevlogen. Daar landde de helikopter weer. Mogelijk is een persoon verplaatst.