Aaldert (79) uit Delden plaatst advertentie omdat hij géén verjaardagsbezoek wil en wordt nu platgebeld

Het stond er in goudgele letters, vlak boven de overlijdensberichten, in de zaterdageditie van deze krant. ‘Op woensdag 4 augustus hoopt Aaldert van der Veen 80 jaar te worden. Alle reden voor een feestelijk moment. Maar onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk een ontmoeting te organiseren die alle risico’s van besmetting voorkomt. Daarom vraag ik mensen die me willen feliciteren dit enkel telefonisch of schriftelijk te doen. Een beter gelukwensmoment stellen we tot nader order uit.’

De opmerkelijke advertentie is een initiatief van de jarige zelf. „Mijn gezondheid is niet zo best”, vertelt de Deldenaar aan de telefoon. „Alles wat in de foldertjes staat over diabetes 2, dat heb ik.” Onnodige risico’s voorkomt hij liever. In november heeft hij corona gehad. „Ik ben altijd heel voorzichtig geweest maar ik moest een keer een boodschap doen in een elektriciteitswinkel. Mondkapje voor, afstand bewaard; maar het was er zo druk. Drie dagen later had ik het. En daar heb ik van geleerd.”

‘Van oudsher heel veel relaties’

Aaldert van der Veen heeft altijd internationaal zaken gedaan. Import en export van textiel. „Van oudsher heb ik heel veel relaties”, vertelt hij. „Ik maak veel fouten, maar ik ben heel erg goed in het oplossen van problemen.” Met een knipoog. „Dat moet ook wel als je zo onhandig bent als ik.”

Volledig scherm Aaldert van der Veen wijst op de bewuste advertentie in de krant, met het verzoek vooral niet te komen, maar te bellen. © Robin Hilberink

Quote Ik zit liever met een goede man of vrouw in de puree, dan met een slechte in het café Aaldert van der Veen

Met die kwaliteit heeft hij in het verleden een hoop mensen geholpen, zegt hij. Mensen die dankbaar zijn en aan hem denken op zijn verjaardag. „Ik zit liever met een goede man of vrouw in de puree, dan met een slechte in het café. Dat heb ik zelf bedacht en daar heb ik mijn hele leven naar gehandeld. Iedereen is altijd welkom bij mij, dat weten ze. Maar als alles en iedereen komt, dan word ik hartstikke gek en stort ik in elkaar. Ik moest dat een beetje reguleren.” Vandaar de oproep.

Het resulteerde in een hele lading aan telefoontjes. Zeker tien al op zaterdagochtend, eigenlijk teveel, want ‘ik ben niet eens thuis’. „Ik kan de telefoon nu eigenlijk helemaal niet goed beantwoorden. Ik moet eerst afmaken waar ik mee bezig ben. Ik schakel de telefoon nu zo uit, want het wordt een beetje te gek.”

Tegenovergestelde van eenzaam

Zijn vrouw is acht jaar geleden overleden, de twee dochters wonen in Engeland en Zwitserland, een van hen komt dezer dagen. En dat zal het enige bezoek niet zijn. „Ik ben het tegenovergestelde van eenzaam. Het zijn zo twaalf man.” Maar daar mag het voor nu wel bij blijven, vindt hij. „Zo gauw als het gaat, gaan we weer feest houden zoals altijd, bij het ’t Hoogspel in Delden. Nu kan dat niet.”