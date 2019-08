Aangehouden ‘GHB-wethouder’ toont uitkomst drugstest: ‘geen verboden middelen’

Dat deed de inmiddels ex-wethouder via Twitter. ,,Verder geen commentaar. Later meer’’, luidt het bijschrift bij de foto van de brief van de politie.



Nuijens werd op 20 juni aangehouden nadat hij overlast had veroorzaakt in een café nabij de Stopera en zich verzette tegen zijn arrestatie. Beelden van de arrestatie van de luid protesterende Nuijens gingen het hele land door. Een dag later stelde de politie dat Nuijens agenten had bespuugd en dat er een flesje met, vermoedelijk, GHB was aangetroffen in zijn tas. Kort daarna stapte Nuijens (GroenLinks) op als wethouder in Diemen.



‘Het past een wethouder niet om politieagenten op deze manier toe te spreken’, luidde zijn verklaring, waarin hij ook aangaf dat de berichtgeving over zijn arrestatie ‘een aantal onwaarheden’ bevatte. Daar ging hij toen echter verder niet op in.