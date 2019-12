Aangehouden Utrechter (39) verdacht van poging tot doodslag zoontje (3)

De peuter ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd afgelopen woensdag door Drentse agenten uit het water van de Noord-Willemskanaal gehaald en ter plekke gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het slachtoffer precies in het water belandde, is vooralsnog niet duidelijk. Wel werd zijn vader een dag na het incident aangehouden. Hij zit nu vast op verdenking van een poging tot doodslag en onttrekking aan het wettelijke gezag. Wie het wettige gezag over het kindje had, wil het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen.



Het OM Noord-Nederland meldde vandaag dat de vader veertien dagen langer vast blijft zitten. Hij zit in beperkingen.