Aangespoelde walvis in Zeeland trekt veel bekijks: ‘Wandelaars gaan hem zien en ruiken’

Het karkas van de gewonde vinvis waar de Belgische kustwacht sinds vrijdag al naar uitkeek, is vanochtend aangespoeld bij Westkapelle. Wandelaars die meedoen aan de Kustmarathon kunnen het dier vanaf de Zeedijk bewonderen en ruiken.

Het is een mannelijke gewone vinvis van 13,70 meter vertelt Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeezoogdieren. Het karkas zal vandaag niet worden weggehaald. ,,Dat moet je niet willen met de wandelmarathon. De walvis is nog helemaal intact, maar hij stinkt al behoorlijk en dat zal in de loop van de dag alleen maar erger worden. Dat gaan de wandelaars ook ruiken.”

Om het karkas veilig te stellen werd de vindplek in de loop van de ochtend afgezet met linten.

Op één na grootste

Met een lengte van maximaal 27 meter is de gewone vinvis de op één na grootste walvisachtige ter wereld. Het dier komt voor in de noordelijke Noordzee en rond de Golf van Biskaje.

Vrijdag werd het dode dier al gezien voor de Belgische kust. Daarop werd een zoektocht op touw gezet omdat het karkas gevaarlijk kan zijn voor kleinere schepen. Het dier werd niet gevonden en dus gingen de Belgen ervan uit dat het al gezonken was of verder afgedreven in de richting van Zeeland. Dat bleek te kloppen.

Van der Hiele vermoedt dat hij vanuit daar met de stroming deze kant op is gedreven, misschien zelfs meegereisd op een schip. ,,Waar hij aan is overleden is moeilijk te zeggen, hij kan het niet meer navertellen. Misschien wordt dat nog onderzocht.”

Volledig scherm De gewone vinvis die zondagochtend werd gevonden op de Zeedijk in Westekapelle. © HV Zeeland