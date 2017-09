Aangifte om rubberkorrels op sportvelden

Van Duin van Recycling Netwerk heeft berekend dat het storten van rubbersnippers op alle Nederlandse kunstgrasvelden leidt tot het weglekken van meer dan 10.000 kilo zink per jaar.



Volgens Van Duijn wist het toenmalige ministerie van milieu al in 2006 dat de zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater de milieunormen overschrijden. ,,Desondanks heeft het ministerie niet ingegrepen. Er is tussen overheid en de bandenindustrie flink gepolderd over het gebruik van rubbersnippers op de sportvelden. De regels over afval zijn daarbij handig uit het zicht gewerkt. Ik noem dit poldercriminaliteit.''