Aangifte rechtsfilosoof Blommestijn tegen hoogleraar Voermans die haar ‘schandvlek’ noemde

Rechtsfilosoof Raisa Blommestijn doet aangifte wegens laster tegen de Leidse hoogleraar Wim Voermans. Ook dient ze bij de Universiteit Leiden een klacht in over de hoogleraar staats- en bestuursrecht wegens ‘ongewenst gedrag’.

Voermans noemt Blommestijn op Twitter een ‘schandvlek’ voor zijn universiteit en een ‘mislukking’. Ook zei hij dat het terecht is dat ze ontslagen is bij de universiteit. De Leidse universitair docent Miko Flohr twitterde eerder: ,,Ik schaam me echt kapot dat zij een doctorstitel voert van de universiteit waar ik werk.” Blommestijn deed eerder onder andere promotieonderzoek bij de Leidse universiteit.

Volgens haar is het niet waar dat ze ontslag heeft gekregen. Ook zegt zij zich niet te laten intimideren. ,,Sterker nog, de tijd dat ik het negeer om de goede orde te bewaren is voorbij. Wie kaatst kan de bal verwachten. We hoeven ons niet te laten belasteren, bedreigen of framen”, schrijft Blommestijn. De rechtsfilosoof laat zich regelmatig kritisch uit over onderwerpen als het immigratiebeleid, stikstofbeleid en coronamaatregelen.

Een woordvoerster van de Universiteit Leiden wil inhoudelijk niks zeggen over de kwestie. ,,Of we met Wim Voermans in gesprek gaan over die tweets, en zo ja, wat we dan met hem bespreken, dat vinden we iets tussen hem en ons”, aldus de zegsvrouw.

