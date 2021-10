Aanhanger met munitie van Defensie kantelt op weg bij Huis ter Heide, huizen ontruimd

Een aanhanger met munitie van Defensie is op een weg in het Drentse Huis ter Heide gekanteld. Omdat het om een explosieve lading gaat, zijn drie huizen binnen 300 meter rondom de vrachtwagen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om de munitie op te ruimen.

De Veiligheidsregio Drenthe vraagt mensen om niet te komen kijken bij de Kolonievaart in het Drentse gehucht Huis ter Heide en een kilometer afstand in acht te nemen. ,,Vanwege de explosieve lading houden we een veilige afstand.”

Meerdere pallets met munitie zijn uit de aanhanger gevallen. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de munitie verspreid over de weg, de berm en het water ligt. De munitie werd vermoedelijk vervoerd naar het munitiecomplex in Veenhuizen, het grootste munitiecomplex van Defensie.

Vermoedelijk gaat het om mortieren. Die staan tijdens het transport niet op scherp. De granaten met springstof en ontstekers worden apart vervoerd. Mortieren moeten vlak voor een inzet eerst in elkaar worden gezet. Pas bij de lancering wordt het explosief op scherp gezet. Nu ze verspreid liggen op de weg, is de kans dat ze spontaan ontploffen bijzonder klein.

Volledig scherm Vrachtwagen met aanhanger geschaard op de Kolonievaart bij Huis ter Heide in Drenthe. © Persbureau Drenthe/Herman van Oost

Geen letsel

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend. De bestuurder van de vrachtwagen kon veilig uit de cabine klimmen en heeft geen letsel opgelopen. Op beelden van lokale media is te zien dat de aanhanger niet meer te redden is. De veiligheidsregio vraagt om hulpdiensten de ruimte te geven.

In eerste instantie zou een gebied van een kilometer rondom het ongeluk worden afgezet, maar de Marechaussee laat weten dat dit is bijgesteld naar 300 meter. De weg bij Huis ter Heide ligt in het buitengebied, waar slechts enkele huizen en bedrijven aan zijn gevestigd. Boer Hermen Hoorn is een van de drie bewoners die halsoverkop zijn huis moest verlaten. Zijn boerderijwinkel is nu gesloten. ,,Mijn collega hoorde veel herrie, een enorme klap, maar het is buiten ons zicht gebeurd dus we wisten niet wat er aan de hand was. Na een paar minuten stond de politie op het erf en werden we verzocht te vertrekken.”

Zijn vrouw is op pad gegaan, hij is op zijn land de aardappels aan het rooien. ,,Ik heb er nu geen last van, maar ik hoop wel dat dit voor de avond is opgelost.” Hoorn maakt zich verder geen zorgen over eventuele explosies. ,,Dat zal vast loslopen. Als er na die klap niets is gebeurd, zal er met het opruimen toch ook niet iets gebeuren?” De boer ziet de Defensievrachtwagens vaak zijn woning passeren, zo met het munitiecomplex om de hoek. ,,Maar er is echt nog nooit iets verkeerd gegaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gevangenis Norgerhaven ligt ook in de buurt, maar hoeft niet te worden ontruimd. ,,We ondervinden wel enige overlast in de zin van dat personeel, bezoekers en gedetineerdenvervoer moeten omrijden omdat de weg naar Veenhuizen vanuit de richting van Assen gestremd is. Via een omleidingsroute zijn we nog wel bereikbaar”, laat een woordvoerder weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.