Aanhouding in woning omstreden vlogger om zedenmisdrijf

De aanhouding vond plaats in de woning van O., aan de De Kupstraat in Hilversum. De aanhouding zou ‘s nachts hebben plaatsgevonden. Volgens de Gooi- en Eemlander werd de woning van O. al enige uren in de gaten gehouden en nam de politie onder meer telefoons in beslag. Agenten zouden met behulp van de brandweer via het balkon de woning zijn binnen gegaan.

O. neemt regelmatig controversiële standpunten in en provoceert voortdurend in zijn vlogs. In een filmpje dat vorige week op YouTube werd geplaatst, geeft O. ook zijn visie op het onderwerp pedofilie. ,,Ik kijk er voor uit om mensen pedo te noemen’’, merkt hij op. ,,Iemand die met een meisje van zeventien afspreekt is niet meteen een pedo.’’ Volgens O. is de vraag of iemand ‘geslachtsrijp’ is belangrijker dan zijn of haar leeftijd.