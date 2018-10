Aanhouding na vondst lichaam in tuin Swifterbant

update In het geboorte­dorp van Kok staat alles even stil

20 oktober Ook in het geboortedorp van Wim Kok, het Zuid-Hollandse Bergambacht, is met verslagenheid gereageerd op zijn overlijden. ,,We verliezen een persoonlijkheid uit de Krimpenerwaard’', zegt Cees van der Graaf, fractievoorzitter van de PvdA in de fusiegemeente waar Bergambacht onderdeel van is.