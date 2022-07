Aannemer André ruimde puin van boeren van snelweg en wordt nu bedreigd: ‘Ik ben erin geluisd’

De grondwerker uit Tienhoven (gemeente Stichtse Vecht) kreeg woensdag een telefoontje van Rijkswaterstaat: of hij naar de A1 bij Voorst wilde rijden om wat troep van de weg te halen. ,,Ze zeiden dat een vrachtwagen zijn lading was verloren. Of we het naar de zijkant van de weg wilden schuiven. Met dat idee zijn we erheen gereden”, vertelt de grondwerker een dag later.