Aanrijding met kind (3) is nachtmerrie voor elke ouder: ‘Ik hoor de doffe klap nu nog’

Het ongeluk waarbij een 3-jarig jongetje door een auto werd aangereden, lijkt een typisch geval van kinderlijke onoplettendheid waar iedere ouder bang voor is. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Nu, twee dagen nadien, houdt het ongeluk veel wijkbewoners en winkeliers nog bezig. Velen hebben wel gehoord dat er een kindje is aangereden. Maar hoe kon dat gebeuren op de met verkeerslichten beveiligde kruising van de President Kennedylaan met de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen? En hoe is het ventje eraan toe?

Sommige ondernemers en personeelsleden in winkelcentrum Ridderhof hebben de aanrijding bijna voor de deur kunnen zien gebeuren. Maar veel meer dan een ambulance hebben zij niet gezien of gehoord. ,,Het is hier vaak zó druk in de zaak dat je zoiets niet eens in de gaten hebt’’, zegt de eigenaar van de snackbar Kwalitaria Ridderhof.

Aan de overkant, bij het wooncentrum van zorgorganisatie Gemiva, hebben sommige bewoners wel de sirene gehoord. ,,Maar op dit drukke kruispunt komen nogal wat ambulances en politie-auto’s langs in de loop van de dag’’, zegt een begeleider.

‘Nog niet eens 30 km per uur’

Eén automobilist uit Amsterdam weet op Facebook uitsluitsel te geven. Roel de Smit vertelt dat het jongetje deze zondagmiddag met zijn grotere broer van naar schatting 7 jaar naar het verkeerslicht bij het zebrapad liep. Op dat moment stond het licht op rood. ,,Grotere jongetje stopte, kleine jongetje rende door.’’ Juist op dat moment stak een auto het kruispunt over ‘met nog niet eens 30 km per uur’, beschrijft De Smit.

Quote Hij begon gelukkig later te huilen Roel de Smit, ooggetuige

,,Het jongetje knalde tegen de zijkant van de auto. Had m’n raampje open, hoor de doffe knal nu nog’’, vertelt hij in z’n facebookpost. Het slachtoffertje raakte enige tijd buiten bewustzijn, ‘maar begon gelukkig later te huilen’. De Smit belde meteen 112. Het ventje leek op het eerste gezicht alleen wat schaafwonden op zijn voorhoofd te hebben, maar de ambulance nam hem voor de zekerheid toch mee naar het ziekenhuis.

Volgens de ooggetuige was de aanrijding haast niet te vermijden. ,,De bestuurder kon hier echt niks aan doen, hij reed nog niet eens 30. Het zal ook voor hen een klap zijn geweest, zaten met z’n tweeën in de auto.’’ Uiteraard schrok ook het getroffen gezin zich wezenloos. De ouders liepen op het moment van het ongeluk vermoedelijk achter de jongens aan. ,,Ook het broertje zal zeker wat traumahulp kunnen gebruiken’’, verwoordt De Smit.

De politie doet volgens de woordvoerster nog onderzoek naar de toedracht. Zij kan daarom ook nog niet ingaan op de vraag in hoeverre de bestuurder iets kan worden verweten. Evenmin heeft zij nadere informatie over de toestand van het jongetje.

