Aantal asielaanvragen in een jaar tijd meer dan verdubbeld

Iets meer dan 7000 mensen hebben in april, mei en juni asiel aangevraagd in Nederland. Dat is meer dan twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volledig scherm 2022-07-18 07:33:39 TER APEL - Slaapplekken voor asielzoekers die, vanwege het overvolle aanmeldcentrum, buiten de hekken moeten verblijven. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het zo niet langer kan en verwacht dat de crisis alleen nog maar groter gaat worden als er niet snel wordt ingegrepen. ANP EMIEL MUIJDERMAN © ANP

De overheid kreeg in het tweede kwartaal van dit jaar 7050 eerste asielaanvragen. Voor die drie maanden is dat het hoogste aantal sinds 2014.

In het tweede kwartaal van 2021 hadden 3340 mensen asiel aangevraagd in Nederland. De instroom was toen laag door maatregelen tegen het coronavirus, verklaart het CBS. Het jaar ervoor, vlak na het begin van de coronacrisis, waren er nog veel minder aanvragen. In april, mei en juni 2020 vroegen 260 mensen asiel aan. Maar ook in het tweede kwartaal van 2019, voor de corona-uitbraak, waren er minder aanvragen dan nu, namelijk 5190.

Syriërs

Syriërs vormen al jaren de grootste groep asielzoekers. In april mei en juni vroegen 2260 mensen uit dat land voor het eerst asiel aan in Nederland. In dezelfde maanden vorig jaar deden ongeveer duizend Syriërs een asielaanvraag.

Na de Syriërs volgen de Turken. Nederland kreeg 695 asielvragen van mensen uit dat land. Daarna volgen Afghanen (630) en Somaliërs (300).

In het tweede kwartaal vroegen 170 mensen uit Rusland asiel aan. Dat is het hoogste aantal in de gegevens van het CBS, die teruggaan tot 2013. Het is bijna evenveel als in heel 2021, toen 205 Russen hier om asiel hadden gevraagd.

Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen, mogen hun gezinsleden ook laten overkomen om met elkaar herenigd te worden. Deze mensen worden nareizigers genoemd. In het tweede kwartaal kwamen 3140 mensen op die manier naar Nederland. Meer dan 2000 van hen kwamen uit Syrië. Dat is 21 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Daarna volgen Turkije, Eritrea en Jemen.