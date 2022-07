Aantal asielzoekers dat buiten slaapt bij Ter Apel daalt niet

Man zit net in tuin als hond van buren begint te blaffen en schiet dier neer: ‘Schaam mij diep’

Toen het hondje van de overbuurvrouw voor de zoveelste keer langdurig blafte, knapte het in het hoofd van R. K. (58). De inwoner van Zuid-Beijerland pakte in zijn huis een luchtbuks, klom op een ladder bij zijn schutting, richtte naar de overkant en schoot. Een kogel doorboorde de long van viervoeter Kootje. De buurman, bij wie een heel wapenarsenaal werd gevonden, stond donderdag terecht. ,,Ik dacht: Oh, dit is niet goed.’’

15 juli