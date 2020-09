Aantal besmettingen stabiel, minder doden en ziekenhuisopnamen

CORONAVIRUS LIVE | ‘Veilig stemmen in maart’, Asscher: Rutte niet geschikt voor volgende fase coronacri­sis

14:13 Kiezers kunnen in maart veilig hun stem uitbrengen, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. De coronamaatregelen die nu gelden, zijn ook dan nog van kracht. Een vragenlijst bij de stempas moet voorkomen dat besmette kiezers naar het stemlokaal komen. PvdA-leider Lodewijk Asscher acht premier Rutte ‘niet geschikt’ om Nederland te leiden in de volgende fase van de crisis. Dat vraagt om overtuiging en ideologie, terwijl Rutte zich volgens de sociaaldemocraat te veel als manager van de ‘bv Nederland’ opstelt. Het laatste virusnieuws lees je hieronder in ons liveblog.